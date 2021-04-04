رئيس الأرجنتين يحث على تلقى لقاح فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - حث الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، الذى أظهرت نتائج فحصه إصابته بفيروس كورونا، على تناول اللقاحات، معتبرا أنه لولا تلقيه "سبوتنيك V" لكانت حالة الصحية الآن أسوأ.





وقال فرنانديز، فى تصريح صحفى: "اللقاح يعمل. يجب التطعيم به. لولا أنى قمت بتلقى اللقاح بشكل مناسب لكانت حالتى الآن سيئة جدا". وأشار رئيس الأرجنتين إلى أنه لا توجد حاليا عليه أعراض للإصابة بالمرض، مبينا أن "تحليل الدم وفحص مستوى تشبع الأكسجين أعطيا نتائج جيدة"، مشيرا إلى أن طبيبته قالت له إنه بإمكانه المشى والتنقل بواسطة الدراجة حال ارتدائه الكمامة. وأعلن فرنانديز، فجر السبت أنه أجرى اختبارا للكشف عن فيروس كورونا وأظهر نتيجة إيجابية، وذلك بعد أن تلقى فى يناير 2021 لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

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