إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ130 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وأفادت معطيات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية بأن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تبلغ فى العالم حتى الآن 130.643.579 حالة، بينها 2.844.807 وفيات، ما يعادل نحو 2.18%.

وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالميا من حيث حصيلة الإصابات بـ30.668.826 حالة، وتأتى بعدها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ12.953.597 حالة، ومن الثم الهند بـ12.392.260 إصابة.

كما تعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى من حيث عدد ضحايا الجائحة بـ554.779 وفاة، وتحتل البرازيل الموقع الثانى بـ330.193 حالة، لتأتى المكسيك ثالثة بـ203.854 متوفيا.