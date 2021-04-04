مركز للشرطة بزنازينه للبيع.. أبواب فولاذية وزجاج سميك

عرض مركز سابق للشرطة البريطانية للبيع أمام العامة مقابل أكثر من مليون و600 ألف دولار أميركي.
ويحتوي المركز على مكاتب وزنازين للموقفين وغرف للتحقيق، على ما أوردت صحيفة "الصن" البريطانية، الأحد.
ويقع مركز الشركة في بلدة سوانغ، جنوبي بريطانيا.
ورغم أن المركز مهجور منذ فترة طويلة، إلا أنه يبدو في حالة جيدة، وظلت فيه الأبواب الفولاذية، وغرفة الشحن، ومكتب الاسقبال الذي يفصل عن الجمهور بزجاج سميك.
وبني المركز الأمني عام 1899، على الطراز الفيكتوري، الواسع الانتشار في بريطانيا، وتم إغلاقه عام 2012، عندما انتقل الضباط إلى أماكن أكثر حداثة.
وقال مسؤول في مقاطعة دوست حيث يقع مركز الشرطة، إن المبنى الحالي يعتبر من الأصول التراثية للمقاطعة.
وأضاف "أنه يقدم مساهمة إيجابية في طابع ومظهر المنطقة. نرحب باستخدام المبنى في أمر جديد".
وأعطت السلطات المحلية الضوء الأخضر لذلك، في ظل أحاديث عن احتمال تحويله لغرض آخر، مع المحافظة على طابعه القديم.
لكن بعض التفاصيل الداخلية ستتغير، مثل هدم جدران الزنازين سعيا وراء غرف معيشة أكبر.
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