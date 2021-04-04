الآلاف يتظاهرون فى ألمانيا للاحتجاج على قيود فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا توجد جائحة" و"اللقاح يقتل".

ولم يلتزم سوى عدد قليل فقط من المشاركين بالتباعد الاجتماعى أو وضع الكمامات كما تشترط السلطات، لكن الشرطة سمحت باستمرار المظاهرة.

وقال رئيس عمليات الشرطة كارستن هوفلر إنه "فى الوقت الذى تتم فيه متابعة انتهاكات القواعد ومعاقبة مرتكبيها، لن نتخذ إجراءات قاسية ضد المشاركين بشكل سلمى كامل".

وقالت الشرطة إن "عدة آلاف من المتظاهرين شاركوا فى المظاهرة".

كان المنظمون قد سجلوا أسماء 2500 مشارك فى المظاهرة.

وقامت الشرطة بتفريق مظاهرة مضادة، كانت قد أغلقت لفترة وجيزة طريق مسيرة مناهضة للإغلاق.