نتنياهو: إسرائيل بحاجة لحكومة يمينية مستقرة لوقف الاتفاق النووى الإيرانى

جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قال نتنياهو، إن "النضال من أجل حقنا فى الدفاع عن أنفسنا، والكفاح ضد إيران التى تريد العودة إلى الاتفاق النووى، فى مواجهة هذه التحديات وفى مواجهة الفرص الهائلة التى نواجهها، نحتاج الآن إلى حكومة يمينية مستقرة من أجل سنوات لرعاية جميع مواطنى إسرائيل"، وأضاف: "هذا ما نحتاجه الآن وسنحقق ذلك".

ووفقًا لما نقلته قناة لقناة "i24 نيوز" الإسرائيلية، اعتبر نتنياهو أن إسرائيل أول دولة فى العالم تخرج من أزمة وباء كورونا، مضيفا فى الوقت ذاته أنهم "الآن بحاجة إلى الحصول على ملايين اللقاحات الإضافية للتأكد من عدم العودة إلى الوضع السابق".

والتقى رئيس حزب "يش عتيد" يائير لبيد، ورئيس حزب "يمينا" نفتالى بينيت، مساء أمس، فى ثانى لقاء بينهما خلال أسبوع، لبحث تشكيل حكومة، فيما لا تزال المفاوضات فى طريق مسدود.

وفى تصريحات لقناة "i24 نيوز"، أكدت مصادر من حزب "يمينا" أن "بينيت كان يميل إلى دعم نتنياهو، لكنه لم يوص به عند الرئيس الإسرائيلى رؤوفين ريفلين"، لافتة إلى أن بينيت سيفعل كل شىء لمنع إجراء اقتراع خامس.