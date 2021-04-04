فرنسا تفرض قيودًا جديدة أكثر صرامة بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للسلطات الفرنسية فى باريس، فقد دخلت القيود الجديدة حيز التنفيذ رسميًا بدءًا من الساعة 7 مساء أمس السبت، مع بداية حظر تجول ليلى فى جميع أنحاء البلاد حتى الساعة الـ6 من صباح اليوم التالى، على أن تقوم قوة عمل قوامها 6.600 فرد شرطة بمراقبة الامتثال للقواعد فى منطقة باريس الكبرى.

وبحسب وسائل الإعلام الفرنسية، فإنه لن يتغير الكثير فى الوضع، إذ أن الإجراءات الأكثر صرامة كانت مطبقة بالفعل فى العديد من مناطق فرنسا، بما فى ذلك منطقة باريس الكبرى، ويتم توسيعها الآن لتشمل البلاد بأكملها.

فيما ستبدأ حالة من القيود على الحركة مجددًا، إذ يُسمح للأفراد بالمشى أو التجول فى نطاق عشرة كيلومترات فقط بعيدًا عن منازلهم. كما يتوجب على الأفراد إبداء أسباب وجيهة للسفر أبعد من ذلك.

كما تطبق السلطات عمليات مراقبة متزايدة لضمان عدم اجتماع أكثر من 6 أشخاص فى الأماكن العامة.