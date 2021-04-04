أوكرانيا تعلن عن مناورات عسكرية مع ”الناتو”

أعلن الجيش الأوكراني يوم السبت أن مناورات عسكرية مشتركة ستبدأ في غضون بضعة أشهر مع قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في خطوة قد تؤجج التوترات مع موسكو التي أبدت اعتراضها على مثل هذه الخطوة.
وأبدى حلف شمال الأطلسي قلقه يوم الخميس بشأن ما وصفه بتعزيز عسكري روسي كبير بالقرب من شرق أوكرانيا، بعد أن حذرت روسيا من أن تصعيدا خطيرا في الصراع في منطقة دونباس الأوكرانية يمكن أن ”يدمر“ أوكرانيا.
وقال الكرملين يوم الجمعة إن أي نشر لقوات حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا سيؤدي إلى مزيد من التوترات بالقرب من حدود روسيا ويجبر موسكو على اتخاذ تدابير إضافية لضمان أمنها.
واشتبكت القوات الأوكرانية مع قوات انفصالية تدعمها روسيا في منطقة دونباس الشرقية، في صراع تقول كييف إنه أسفر عن سقوط 14 ألف قتيل منذ عام 2014.
وقالت القوات المسلحة الأوكرانية في بيان على فيسبوك يوم السبت إن التدريبات سيشارك فيها أكثر من ألف عسكري من خمس دول أعضاء في حلف الأطلسي وستجرى في غضون بضعة أشهر.
ولم توضح موعد بدء التدريبات على وجه الدقة.
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