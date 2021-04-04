بعد قليل.. الأردن يصدر بيانا مرتقبا لكشف أسباب الاعتقالات

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "المملكة" الأردنية، قال وزير الإعلام الأردرنى إن "الجهات المعنية ستصدر بيانًا توضيحيًا بما جرى أمس السبت من اعتقالات خلال ساعتين من الآن"، بينما لم يحدد المصدر الجهة التى سيصدر عنها البيان".

واكتفى المصدر الأردنى بالقول، إن "الجهة المعنية بالأمر ستصدر البيان".

فيما نفى الجيش الأردنى اعتقال الأمير حمزة بن الحسين، مؤكدًا أنه طُلب منه التوقف عن تحركات توظف لاستهداف استقرار الأردن، بعد توقيف عدة أشخاص، بينهم رئيس سابق للديوان الملكى، وشخصية قريبة من العائلة المالكة، مؤكدًا أنه سيتم الكشف عن نتائج التحقيقات بكل شفافية.

وفى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية، أعلن مصدر أمنى أردنى، مساء أمس، أنه "بعد متابعة أمنية حثيثة، تم اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسباب أمنية"، مضيفًا أن "التحقيق فى الموضوع جارٍ".

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطى، أمس السبت، أن التحقيقات مستمرة ، وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح، مشددًا على أن كل الإجراءات التى اتخذت تمت فى إطار القانون، وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، مثلما أكد أن لا أحد فوق القانون، وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أى اعتبار.