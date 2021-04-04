مقتل جندى وإصابة 3 بعد اصطدام سيارتهم بقنبلة فى كابول

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم الأحد، أكدت الشرطة فى بيان لها أن الانفجار وقع صباحًا، عندما اصطدمت مركبة تابعة للجيش الوطنى الأفغانى بعبوة ناسفة فى منطقة باجمان.

ولم يذكر مسؤولو الأمن معلومات إضافية بشأن الانفجار، كما لم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، فيما تصاعد حركة طالبان من عملياتها الإرهابية فى أفغانستان خلال الآونة الأخيرة رغم استمرار مفاوضات السلام مع حكومة البلاد.