أوكرانيا تعلن إجراء مناورات مشتركة مع الناتو

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قالت القوات المسلحة الأوكرانية فى بيان عبر "فيسبوك"، أمس السبت، إن التدريبات سيشارك فيها أكثر من ألف عسكرى من خمس دول أعضاء فى حلف الأطلسى، وستجرى فى غضون بضعة أشهر"، إلا أنها لم توضح موعد بدء التدريبات على وجه الدقة.
وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية أعلنت، أمس السبت، أن "القوات الروسية تقصف 20 موقعًا دفاعيًا تابعًا للجيش الأوكرانى".
وكان حلف شمال الأطلسى أعرب عن قلقه، الخميس الماضى، إزاء ما وصفه بتعزيز عسكرى روسى كبير بالقرب من شرق أوكرانيا، وذلك بعدما حذرت روسيا من أن أى تصعيد خطير فى الصراع بمنطقة دونباس الأوكرانية، يمكن أن يدمر أوكرانيا.
وقال الكرملين، أول أمس الجمعة، إن "أى نشر لقوات حلف شمال الأطلسى فى أوكرانيا سيؤدى إلى مزيد من التوترات بالقرب من حدود روسيا، ويجبر موسكو على اتخاذ تدابير إضافية لضمان أمنها".
وتقول أوكرانيا إن اشتباكات قواتها مع قوات انفصالية تدعمها روسيا فى منطقة دونباس الشرقية أصفر عن سقوط 14 ألف قتيل منذ عام 2014.
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