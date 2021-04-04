عمان تؤكد التضامن مع الأردن فى صيانة أمنه واستقراره

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان نشرته وكالة الأنباء العُمانية الرسمية: تابعت السلطنة باهتمام بالغ التطورات فى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وتؤكد وقوفها التام إلى جانب المملكة بقيادة العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى ابن الحسين، ودعمها الثابت لكل ما من شأنه ضمان أمن الأردن الشقيق وسيادته واستقراره.

يأتى ذلك تعقيبا على إعلان الأردن مساء السبت، اعتقالات شملت شخصية كبيرة.