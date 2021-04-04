جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان نشرته وكالة الأنباء العُمانية الرسمية: تابعت السلطنة باهتمام بالغ التطورات فى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وتؤكد وقوفها التام إلى جانب المملكة بقيادة العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى ابن الحسين، ودعمها الثابت لكل ما من شأنه ضمان أمن الأردن الشقيق وسيادته واستقراره.
يأتى ذلك تعقيبا على إعلان الأردن مساء السبت، اعتقالات شملت شخصية كبيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمان تؤكد التضامن مع الأردن فى صيانة أمنه واستقراره على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.