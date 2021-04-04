البابا فرنسيس يدعو المؤمنين إلى عدم فقد الأمل خلال أزمة فيروس كورونا

يحتفل المسيحيون بعيد القيامة "الفصح" للعام الثاني في ظل تفشي فيروس كورونا، ووسط دعوات بابا الفاتيكان للمصلين والمؤمنيين إلى "عدم فقد الأمل خلال أزمة فيروس كورونا التي طال أمدها".
وقال رئيس الكنيسة الكاثوليكية البابا فرانسيس في كنيسة القديس بطرس: "إن إحدى رسائل عيد الفصح هي أن البدء من جديد ممكن دائما".
وأضاف البابا :"في أشهر الوباء المظلمة دعونا نبدأ من جديد ولا نفقد الأمل أبدا".
وتم السماح لعدد محدود فقط من الأشخاص بحضور الحفل كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.
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