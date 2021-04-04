الخارجية الأمريكية : الملك عبد الله شريك رئيسي للولايات المتحدة وندعمه بشكل كامل

المدينة نيوز - قالت الخارجية الامريكية في بيان قبل قليل إنها تدعم استقرار الاردن وتدعم الملك عبد الله الثاني الذي تعتبره شريكا رئيسيا للولايات المتحدة . وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس "نحن نتابع التقارير عن كثب ونتواصل مع المسؤولين الأردنيين، الملك عبد الله شريك رئيسي للولايات المتحدة، وهو يحظى بدعمنا الكامل". جاء ذلك عقب اعتقال مجموعة من الأشخاص من بينهم الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرين لأسباب أمنية .

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