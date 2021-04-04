سفير سلطنة عمان بالقاهرة: يحق لنا كعرب أن نفخر بموكب نقل المومياوات المصرية

جدة - نرمين السيد - أعرب السفير عبد الله بن ناصر الرحبى، سفير سلطنة عُمان لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، عن إعجابه الكبير بموكب نقل المومياوات الملكية المصرية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وقال الرحبى فى تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "موكب ذهبى مهيب تكريمًا لملوك مصر عبر العصور، برعاية فخامة الرئيس المصرى، فى رحلة من المتحف المصرى إلى المتحف القومى للحضارات بالفسطاط". ووجه السفير العُمانى بالقاهرة، التحية لمصر حكومةً و شعبًا على هذا الإنجاز والبعث الجديد لروح الثقافة والحضارة، وقال: "يحق للشعب المصرى ولنا كعرب، أن نفخر وأن نعتز بهذا الإنجاز، مبروك لمصر".

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