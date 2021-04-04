نتنياهو يعرض على بينيت حكومة بالتناوب لإنهاء التخبط السياسى فى إسرائيل

جدة - نرمين السيد - قالت القناة الثانية الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلى وزعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، عرض على زعيم حزب "يمينا" نفتالى بنيت، خلال لقائهما قبل يومين، التناوب على رئاسة الوزراء والاندماج فى الليكود، لحسم مسألة تشكيل الحكومة، وإنهاء التخبط السياسى فى إسرائيل.





وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن تفاصيل المباحثات الجارية بين الأحزاب الإسرائيلية لتشكيل حكومة على ضوء نتائج انتخابات الكنيست الأخيرة، حيث اكد موقع هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، أن بينيت تلقى نفس العرض من زعيم المعسكر المناوئ لنتنياهو، يائير لابيد، الذى يقود جهود المعارضة الإسرائيلية لتشكيل حكومة بزعامته. وأشار "مكان" الإسرائيلى، إلى أن بينيت رفض الاستجابة لمطلب لابيد، الذى طلب منه التعهد بعدم الانضمام الى حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، كشرط لبدء المباحثات بينهما من أجل تشكيل الحكومة. وأكدت المسؤولة فى حزب "يمينا"، إييليت شاكيد، أن حزبها يعمل على منع الانتخابات الخامسة، فيما لم تحسم ما إذا كان توجه حزبها هو دعم نتنياهو، أو البحث عن تشكيل حكومة من المعارضة.

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