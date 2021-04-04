العراق يبحث مع سويسرا أمواله المجمدة

جدة - نرمين السيد - أجرى العراق مباحثات ثنائية مع سويسرا، أمس السبت، لبحث أمر الأموال العراقية المجمدة فى البنوك السويسرية التى تعود لحقبة النظام السابق، حسبما أعلن وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين.





وفى مؤتمر صحفى بعد لقاء وزير الخارجية العراقى مع نظيره السويسرى إجنازيو كاسيس، قال حسين: "جرت فى وزارة الخارجية العراقية اليوم مباحثات ثنائية بين العراق وسويسرا هى الأولى من نوعها منذ عام 1991، نوقشت خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات ودعوة الشركات السويسرية للعمل فى العراق، وخاصة فى المجال الدوائى".

وتابع وزير الخارجية العراقى: "كما تناولت المباحثات الأموال العراقية المجمدة فى البنوك السويسرية التى تعود حساباتها لزمن النظام السابق، وتمت مناقشات هذا الموضوع بالتفصيل".

وأوضح أن "المباحثات تناولت قضية الهجرة واللاجئين وآلية التعامل معها فى سويسرا والدول الأوربية، ووضع سبل لحل مشاكل اللاجئين وآلية التعامل مع اللجوء وإعادة افتتاح سفارة سويسرا فى العراق، فضلاً عن توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتقوية العلاقات السياسية بين البلدين".

ومن جانبه، أكد إجنازيو كاسيس، أن هذه الزيارة هى الأولى لوزير سويسرى للعراق منذ عام 1979، ولن تكون الأخيرة ولدينا استراتيجية جديدة لتطوير التعاون فى دول المنطقة، ولدينا زيارات مقبلة إلى كل من عمان ولبنان بهدف بحث مجالات الأمن والاستقرار.

وأضاف وزير الخارجية السويسرى: "إننا نرغب بإقامة علاقات صحيحة مع العراق لزيادة الاستقرار بالمنطقة، ولقد أعطت زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس للعراق مؤخرًا دفعة مهمة لتطوير العلاقات وإحلال السلام فى المنطقة بعد أن عانى العراق من العنف كثيرًا".

واختتم وزير الخارجية السويسرى تصريحاته، قائلاً: "سنعمل على مساعدة العراق وحماية حقوق الإنسان ومعالجة قضايا الهجرة، وندعم الإصلاحات فى العراق وسنتعاون فى مختلف المجالات الثنائية ومتعددة الأطراف، وسيتم إعادة افتتاح السفارة السويسرية فى العراق".