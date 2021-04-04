عون: لبنان إلى جانب الأردن ملكًا وشعبًا

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، اليوم الأحد، "وقوف لبنان رئيسًا وشعبًا، إلى جانب المملكة الاردنية الهاشمية ملكًا وشعبًا، فى وجه ما يمكن أن يؤثر فى الاستقرار والأمان بالأردن الشقيق الذى لطالما وقف إلى جانب لبنان فى الظروف الصعبة التى مرَّ بها".





وحسبما نقلت صحيفة "النهار" اللبنانية، شدد عون على أن مواقف الملك عبدالله الثانى بن الحسين كانت خير داعم ونصير لبلاده لبنان فى المحافل الإقليمية والدولية. ومازالت تتوالى ردود الأفعال العربية والدولية الداعمة لتحركات العاهل الأردنى وقراراته لحفظ أمن واستقرار الأردن، بعد حملة اعتقالات لمسؤولين بارزين فى البلاد، لأسباب أمنية.

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