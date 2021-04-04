تعرف على الشريف حسن بن زيد الذي اعتقل مع باسم عوض الله

دوت الخليج - : قالت مصادر امنية اليوم السبت، إنه وبعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.
وأضاف المصدر أنّ التحقيق في الموضوع جارٍ.
ووفق ما توفر من معلومات عن الشريف المعتقل حسن بن زيد ، فإنه من الاشراف الهاشميين ويقيم في السعودية ويحمل الجنسيتين الاردنية والسعودية وسبق وكلف بموقع مبعوث الملك عبد الله الثاني إلى السعودية وهو شقيق النقيب الشريف علي بن زيد الذي استشهد خلال اداء واجبه في افغانستان في العام 2010 ضمن مهمات انسانية تقوم بها القوات المسلحة في هذا البلد .
ووفق المعلومات فإن شقيقه الآخر عمل مستشارا في الديوان بمنصب " مسؤول الاتصالات الاستراتيجي " قبل انتقاله للعمل في السعودية مع باسم عوض الله .
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