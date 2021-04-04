أبو الغيط يزور تونس للتباحث بشأن الملفات العربية المختلفة

جدة - نرمين السيد - يبدأ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، زيارة إلى الجمهورية التونسية، تلبية لدعوة رسمية تلقاها فى إطار التنسيق والتشاور مع القيادة التونسية، بصفتها الرئاسة الحالية للقمة العربية.





وأوضح مصدر مسؤول فى الأمانة العامة للجامعة، أنه من المقرر أن يلتقى السيد أبو الغيط خلال الزيارة بفخامة السيد قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، بهدف تبادل وجهات النظر حول الملفات العربية المختلفة وفى مقدمتها الوضع فى ليبيا والقضية الفلسطينية والأزمات العربية المستمرة مثل سوريا واليمن.

وذكر المصدر، أن المحادثات بين رئاسة القمة والأمانة العامة تشمل جميع الموضوعات التى صدرت بشأنها قرارت عن القمة العربية الثلاثين التى اختصنتها تونس فى 2019، وإجراء عملية تقييم شاملة لما أمكن تنفيذه من هذه القرارت، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى شهدتها المنطقة العربية والعالم جراء تفشى جائحة كورونا.

كما ينتظر أن يلتقى الأمين العام مع السيد عثمان الجرندى، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، للتباحث فى الموضوعات ذات الاهتمام بين تونس والأمانة العامة.

وأضاف المصدر، أن الأمين العام سيلتقى مديرى المنظمات العربية المتخصصة العاملة فى تونس للحوار حول عدة موضوعات، على رأسها دور منظومة العمل العربى المشترك بكافة مكوناتها، فى مساعدة الدول الاعضاء على التخفيف من آثار وتداعيات فيروس كوفيد-١٩ على الدول الاعضاء.