بايدن: على الشركات العملاقة أن تدفع نصيبها العادل من الضرائب

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن، فى تغريدة على حسابه الرسمى بموقع "تويتر": "لا أستطيع أن أصدق أننى يجب أن أقول هذا، لكن الشركات العملاقة لا ينبغى أن تدفع ضرائب أقل من المدرس أو رجل الإطفاء.. سنقوم بتغيير ذلك - والتأكد من أن الشركات ستدفع أخيرًا نصيبها العادل مع خطة ضرائب Made in America".

وكان بايدن قد احتفل بآخر تقرير للوظائف، والذى أظهر أن الاقتصاد الأمريكى أضاف 916 ألف وظيفة الشهر الماضى، وأثنى بايدن على مرونة الشعب الأمريكى والرؤية الاقتصادية الجديدة لإدارته لمساعدة الاقتصاد على الانتعاش بعد عام واحد من بدء جائحة فيروس كورونا.