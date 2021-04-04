المغرب يؤكد تأييده لقرارات الملك عبدالله الثانى لحفظ أمن الأردن

جدة - نرمين السيد - وفى بيان صحفى، اليوم الأحد، قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقى والمغاربة المقيمين بالخارج، إنه "انطلاقًا من الروابط الخاصة التى تجمع جلالة الملك محمد السادس، بأخيه جلالة الملك عبد الله الثانى ابن الحسين، تؤكد المملكة المغربية عن تضامنها التام مع المملكة الاردنية الهاشمية"، حسبما نقلت وكالة المغرب العربى للأنباء.

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