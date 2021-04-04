ليبيا: وصول أول دفعة من لقاحات كورونا إلى طرابلس

جدة - نرمين السيد - وأكد المركز الوطنى لمكافحة الأمراض فى ليبيا، صباح اليوم، وصول 101.250 جرعة من اللقاح الذى تنتجه شركة "سبوتنيك" الروسية، لافتًا إلى أنه سيتم تخزين اللقاح فى المخازن التابعة لوزارة الصحة لحين البدء فى حملة التطعيم.

وفى تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة: "تمكنا من توريد أول دفعة من لقاح كورونا، إلى أن تصل باقى الشحنات تواليًا"، داعيا الشعب الليبى للتسجيل فى منظومة التطعيم، ومتمنيًا السلامة للجميع.

ووصل عدد المسجلين فى منظومة التطعيم ضد اللقاح إلى 400 ألف شخص، فيما يتطلع المركز الوطنى إلى تسجيل 3 مليون كدفعة أولى.

وتشير إحصائيات المركز الوطنى الليبى إلى تسجيل 161 ألفا و88 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن، من بينها 10 آلاف و116 حالات نشطة، وتعافى 148 ألفا و288 حالة، بينما عدد الوفيات إلى 2.684 وفاة جراء الإصابة بالفيروس.