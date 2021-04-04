بابا الفاتيكان يدعو لتشارك لقاحات كورونا مع الدول الفقيرة

جدة - نرمين السيد - وفى رسالة عيد الفصح، اليوم الأحد، قال البابا فرنسيس إنه "إزاء نزعة تدويل اللقاحات، أحض المجتمع الدولى كله على الالتزام المشترك بهدف تخطى تأخر توزيعها وتشجيع التشارك، خصوصًا مع الدول الأكثر فقرًا".
جاء ذلك خلال عظة بابا الفاتيكان فى كاتدرائية القديس بطرس، قبل صلاة "بركة مدينة روما والعالم".
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