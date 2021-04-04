أمير الكويت يهنئ الرئيس السيسى باحتفالية نقل المومياوات الملكية

جدة - نرمين السيد - بعث أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، معربًا عن خالص تهانيه بمناسبة احتفالية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى فى ميدان التحرير إلى متحف الحضارات المصرية فى منطقة الفسطاط.





ووفقًا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أشاد الأمير الكويتى فى برقيته بالاستعدادات الكبيرة والجهود المكثفة التى قامت بها أجهزة الدولة المعنية لإنجاح هذه الاحتفالية والخروج بها بالشكل اللائق والمتميز. وأكد الأمير نواف على أن هذا الحدث التاريخى يبرز التاريخ العريق والزاهر لمصر على مر العصور، وإسهاماتها البارزة فى المسار الحضارى للإنسانية، متمنيًا للرئيس السيسى موفور الصحة، ولمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار. وفى سياق ذا صلة، بعث كل من ولى العهد الكويتى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والشيخ صباح خالد الصباح رئيس مجلس الوزراء، ببرقيتى تهنئة للرئيس السيسى، بمناسبة احتفالية نقل المومياوات الملكية، حيث أعربا عن خالص تهانيهما بهذه المناسبة.

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