غدا.. انعقاد المؤتمر العربى الخامس رفيع المستوى لحقوق الطفل

جدة - نرمين السيد - تنظم الأمانة العامة بقطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة المرأة والأسرة والطفولة، غدا الإثنين، أعمال المؤتمر العربى الخامس رفيع المستوى لحقوق الطفل بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى بجمهورية مصر العربية، عبر المنصة الرقمية، وذلك تنفيذاً لتوصيات الدورة 24 للجنة الطفولة العربية برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية.





يشارك فى أعمال المؤتمر السيدات والسادة الوزراء ورؤساء الآليات الوطنية المعنية بشؤون الطفولة فى الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا حقوق الطفل فى المنطقة العربية. وقد صرحت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بأن المؤتمر العربى رفيع المستوى لحقوق الطفل يعقد كل خمس سنوات على المستوى الوزارى لبحث قضايا الطفولة العربية وبصفة خاصة التحديات الناشئة التى تواجه الأطفال فى المنطقة العربية، ونظراً للظروف الخاصة بجائحة كوفيد19 وتداعياتها السلبية على الأطفال فى المنطقة العربية سيبحث المؤتمر فى دورته الحالية أثر تداعيات الأوبئة الصحية على الأطفال والمتمثلة بجائحة كوفيد19 من النواحى الاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية. وأضافت معالى السفيرة بأن المؤتمر سيصدر توصيات تضمن وضع آليات لحماية الأطفال على المستوى الوطنى من خلال إعداد مرجع عربى لأفضل الممارسات فى الدول العربية لحماية الأطفال فى ظل جائحة كوفيد19.

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