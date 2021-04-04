مساعد الخارجية الإيرانية: لا نية للمفاوضات مع واشنطن

جدة - نرمين السيد - أكد مساعد وزير الخارجية العراقى، عباس عراقجى، اليوم الأحد، على أنه لا نية لعقد مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة خلال المحادثات المقررة بعد غد الثلاثاء، فى فيينا، بشأن الملف النووى الإيرانى.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قال عراقجى: "ليس لدينا مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة"، مضيفًا أن المباحثات ستتم مع الأطراف المتبقية فى الاتفاق النووى. وأشار الدبلوماسى الإيرانى إلى أن محادثات بلاده فى فيينا "هى مجرد محادثات تقنية حول العقوبات التى يجب رفعها"، قائلاً إنه "يجب على الولايات المتحدة أن ترفع جميع العقوبات التى فرضها الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، أو أعاد فرضها على إيران". وكانت إدارة الأمريكى السابق دونالد ترامب، أعلنت انسحابها من الاتفاق النووى الإيرانى عام 2018، فردت إيران بتقليص التزاماتها المنصوص عليها فى الاتفاق، مؤكدة اقترابها من تصنيع قنبلة نووية.

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