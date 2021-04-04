مسؤول أمريكي: مهاجم مبنى الكابيتول يعاني من ”الأوهام والأفكار الانتحارية”

كشف مسؤول أمريكي أن الشخص الذي حاول مهاجمة الكونجرس (الكابيتول) كان يعاني من "الأوهام وجنون العظمة والأفكار الانتحارية".

وأضاف المسؤول، اليوم الأحد، أن "المحققين يركزون بشكل متزايد على الصحة العقلية لتحديد أي دافع للهجوم".

ومن جهتها، قالت يوغاناندا بيتمان القائمة بأعمال رئيس شرطة الكابيتول، إن "مقطع فيديو لهجوم ظهر يوم الجمعة الماضي يظهر سائقا وهو يخرج من سيارة محطمة وفي يده سكين، ويبدأ في الجري باتجاه الشرطة، مما دفع الشرطة لإطلاق النار عليه".

وقد قام المهاجم، يوم الجمعة الماضية ، بصدم ضابطين بسيارة عند حاجز خارج مبنى الكونجرس، مما أسفر عن مقتل أحدهما قبل قتله برصاص الشرطة، ويعتقد المحققون أنها "كانت حادثة منفصلة من شاب مضطرب".