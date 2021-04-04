أخبار اليمن : عالميا: إصابات كورونا تتجاوز 130 مليون حالة

عالميا: إصابات كورونا تتجاوز 130 مليون حالةأفادت بيانات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في العالم، السبت، تجاوزت مستوى 130 مليون حالة ،فيما بلغت حصيلة الإصابات بالفيروس 130643579 حالة، بينها 2844807 وفيات، ما يعادل نحو 2.18%.

ومازالت الولايات المتحدة تحتل المركز الأول عالميا من حيث حصيلة الإصابات بـ30668826 حالة، وتأتي بعدها البرازيل في المرتبة الثانية بـ12953597 حالة، ومن الثم الهند بـ12392260 إصابة.

كما تعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى من حيث عدد ضحايا الجائحة بـ554779 وفاة، وتحتل البرازيل الموقع الثاني بـ330193 حالة، لتأتي المكسيك ثالثة بـ203854 متوفيا.

وفي وقت سابق من السبت أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيلها أكثر من 662 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم، ما يمثل أعلى مستوى لهذا المؤشر منذ 17 يناير 2021.

