أخبار اليمن : طيران العدوان يشن 20 غارة على أربع محافظات

طيران العدوان يشن 20 غارة على أربع محافظات
شن طيران العدوان السعودي 20 غارة على أربع محافظات وقبالة نجران خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن غارة على مديرية الصليف بمحافظة الحديدة في خرق متكرر لاتفاق ستوكهولم.
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف بغارة سوق الملاحيط بمديرية الظاهر محافظة صعدة، كما شن غارة على البقع قبالة نجران.
وفي محافظة الجوف شن طيران العدوان ثلاث غارات على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف، وغارتين على مديرية برط.
وذكر المصدر أن طيران العدوان شن 12 غارة على مديريتي مدغل وصرواح بمحافظة مأرب.
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