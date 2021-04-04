الأردن: رصدنا اتصالات الأمير حمزة بن الحسين مع جهات خارجية لزعزعة أمن البلد

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أشار الصفدى، خلال مؤتمر صحفى للحكومة الأردنية، اليوم، إلى أن ذلك جاء بالتوازى مع نشاطات للأمير حمزة بن الحسين، مع العشائر، لتحريضهم ودفعهم للتحرك فى نشاطات من شأنها المساس بالأمن الوطنى.
وأضاف نائب رئيس الوزراء الأردنى، أنه تم إجراء تحقيقات شمولية مشتركة على مدى فترة طويلة حول نشاطات وتحركات الأمير حمزة بن الحسين والشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وأشخاص آخرين تستهدف أمن الوطن واستقراره.
وتابع، أن الأجهزة الأمنية رصدت تواصل شخص له ارتباطات بأجهزة أمنية أجنبية مع زوجة الأمير حمزة بن الحسين، ويعرض عليها تأمين طائرة فورًا للخروج من الأردن إلى بلد أجنبى.
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