فيديو.. رئيس البرلمان الأردنى: بلدنا عصى على التآمر والمكائد والفتن

جدة - نرمين السيد - عقد مجلس الأمة الأردنى جلسة، اليوم الأحد، بمناسبة مئوية الدولة، حيث شدد رئيس مجلس النواب، عبد المنعم العودات، رفضهم أى مساس بأمن الأردن واستقراره، قائلاً إن الأردن حسم بحزم محاولة المساس بأمنه، أمس السبت.





وفى كلمته أمام نواب البرلمان، قال العودات: "ندرك أن التحديات التى يواجهها الأردن فريدة من نوعها"، لافتًا إلى تحديات كثيرة، بينها الأزمة الاقتصادية وتداعيات وباء كورونا المستجد.

وقال العودات: "ها هى الأحداث تعلمنا من جديد، ونحن على أبواب مئوية جديدة من عمر هذا البلد الصابر المرابط، بأن نظامنا الهاشمى، وبلدنا الأردن عصى على التآمر والمكائد والفتن، وأن شعبه الملتف حول قائده، والمكافح في سبيل عزته وكرامته ومستقبل أجياله، سيظل قادرا بوعيه وانتمائه الوطنى على التمسك بالمبادئ والقواعد المتينة التى أقيمت الدولة على أساسها، ماضيا وحاضرا ومستقبلا واعدا بإذن الله تعالى".

وأكد رئيس مجلس النواب الأردنى على ضرورة مواجهة التحديات عبر الوحدة الوطنية، مؤكدًا أن كامل الولاء للملك عبد الله الثانى وولى عهده، قائلاً: "جلالة الملك رمز الحكمة والحنكة والقوة والثبات لهذا البلد، وإن ولاءنا هو جزء من إيماننا وانتمائنا لبلدنا الأردن الغالى، ونحن بإذن الله وأبناؤنا وبناتنا معه، ومع ولى العهد الأمير الحسين بن عبدالله، نمضى نحو مئوية جديدة".

كما شدد العودات على أهمية التصدى لأصحاب الأجندات الخارجية، منددًا بمن يحاول تقويض استقرار الأردن، قائلاً: "إن عوامل قوة الدولة هى ذاتها المتمثلة فى الراية الهاشمية، وفى الهوية الوطنية القومية الجامعة للأردنيين من شتى الأصول والمنابت، وفى عقيدة الجيش العربى والقوات المسلحة الأردنية وأجهزتنا الأمنية التى أقامت نظرية الأمن الاستراتيجى على مفهوم الأمن والتنمية والسلم الاجتماعى، وصيانة وحدة الأردن الترابية والوطنية، والتصدى للطامعين والمتربصين والحاقدين، من أصحاب الأجندات والمشاريع المشبوهة، القريب منهم والبعيد".