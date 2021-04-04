12 قتيلا و4 مفقودين بغرق قارب صيد بشرق الصين

لقي 12 شخصا مصرعهم ولا يزال 4 آخرون في عداد المفقودين، بعد غرق قارب صيد في مقاطعة تشجيانغ بشرق الصين، صباح اليوم الأحد، حسبما أعلنت السلطات المحلية.
وذكر مركز البحث والإنقاذ البحري بالمقاطعة أنه تلقى صباح اليوم بلاغا بشأن انقلاب قارب وعلى متنه 20 شخصا، على بعد 100 ميل بحري بشرق سواحل المقاطعة.
وتم انتشال 16 شخصا، بينهم 12 قتيلا، في عملية بحث لا تزال تواصلها سفن وطائرات الإنقاذ من فرق البحث البحري وقوارب الصيد المتواجدة في منطقة الكارثة للعثور عل الأربعة الباقين.
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