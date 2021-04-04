المبالغة فـي تطهير الأسطح قد يكون مضرا بالصحة

نيويورك ـ وكالات: قالت تارا كيرك سيل، الباحثة بمركز جونز هوبكنز لأمن الصحة في ولاية بالتيمور الأميركية: “الانتقال عن طريق الجهاز التنفسي هو عامل أكثر أهمية من الأسطح في انتشار كورونا”. ولذلك، ليست هناك حاجة للمبالغة في تنظيف الأسطح. بالمطهرات محذرة من أن تنفس الكثير من الكيماويات المطهرة يمكن أن يكون مضرًّا بالصحة، وعوضًا عن المبالغة في التنظيف، من الأفضل ضمان تعقيم المناطق التي تتعرض للمس كثيرًا داخل الغرف وبشكل ملائم.

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