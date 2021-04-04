الأردن: اعتقال 16 شخصا ووأد تحركات الأمير حمزة فى مهدها

جدة - نرمين السيد - قال نائب رئيس الوزراء الأردنى، أيمن الصفدى، إن سمو الأمير حمزة بن الحسين قام ببث رسالتين مسجلتين باللغتين العربية والإنجليزية، فى محاولة أخرى لتشويه الحقائق، ولاستثارة التعاطف المحلى والأجنبى.





وفى مؤتمر صحفى للحكومة الأردنية، اليوم الأحد، بشأن الإجراءات الأمنية التى اتخذتها المملكة الأردنية، مساء أمس السبت، بحق شخصيات أمنية وسياسية، أكد الصفدى، أنه تمت السيطرة على التحركات التى استهدفت أمن الأردن ومحاصرتها، مشددًا على أن أجهزة الدولة تمكنت من وأدها فى مهدها.

وأضاف نائب رئيس الوزراء الأردنى، أن أمن الأردن يتقدم على أى اعتبار، لافتًا إلى أن التحقيقات ما تزال مستمرة، وسيتم التعامل معها وفقًا للمسار القانونى.

وأوضح الصفدى أن المعتقلين عددهم بين 14 و16، غير باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، لافتًا إلى أن محيطين بالأمير حمزة بن الحسين كانوا يتواصلون مع جهات خارجية، تصنف نفسها معارضة خارجية.

وتابع الصفدى، أن الأجهزة الأمنية رفعت توصيتها إلى الملك عبدالله الثانى بإحالة هذه النشاطات لمحكمة أمن الدولة، إلا أن الملك فضّل بداية الحديث مع الأمير حمزة فى الإطار الضيق.

وكان نائب رئيس الوزراء أشار فى مستهل المؤتمر إلى رصد اتصالات للأمير حمزة بن الحسين وزوجته مع جهات خارجية تستهدف أمن الأردن.