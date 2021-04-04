فيصل الفايز: الأردن والملك عبد الله خط أحمر

ووفقًا لما نقلته قناة "المملكة" الأردنية، فإنه خلال انعقاد مجلس الأمة الأردنى بمناسبة مئوية المملكة، اليوم الأحد، أكد الفايز على "الوقوف خلف الملك لدعم ومساندة كل جهد يقوم به، من أجل حماية أمن الوطن واستقراره".
وشدد رئيس مجلس الأعيان، على أن الأردن والملك خط أحمر"، قائلاً: "سنتصدى بحزم لكل يد مرتجفة تسعى للعبث بأمن الأردن"، داعيًا الشعب الأردنى إلى عدم الالتفات للأكاذيب والشائعات.
كما أشار الفايز، إلى أن ملك الأردن يسعى بكل جهد من أجل رفعة الوطن والحياة الحرة الكريمة للشعب، وإحلال السلام الشامل فى المنطقة، والحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس.
وتأتى تصريحات الفايز غداة إجراءات أمنية اتخذتها الحكومة الأمنية ضد عدد من القيادات الأمنية والسياسية فى المملكة.
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