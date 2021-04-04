دوت الخليج :- عقد مجلس الأمة جلسة خاصة بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، الأحد، في مبنى مجلس الأمة القديم قرب منطقة الدوار الأول. وقال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز: "سنتصدى بحزم لكل يد مرتجفة تسعى للعبث بأمن الأردن"، داعيا الشعب الأردني إلى عدم الالتفات للأكاذيب والإشاعات".

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