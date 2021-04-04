السفير الألماني ينفي اقتراح برلين خطّة لإعادة إعمار مرفأ بيروت

دوت الخليج :- نفى السفير الألماني في لبنان أندرياس كيندل صحة التقارير الإعلامية التي أفادت بأن برلين ستقترح خطة لإعادة إعمار مرفأ بيروت، وفق ما أفادت قناة” الجزيرة”.
وكانت قد أشارت مصادر دبلوماسية لـ”رويترز” أن “ألمانيا ستقترح خطة في 7 نيسان المقبل قيمتها عدة مليارات من الدولار لإعادة بناء مرفأ بيروت ومحيطه”.
و قال مصدران إن ألمانيا ستعرض على السلطات اللبنانية الأسبوع المقبل خطة تتكلف مليارات الدولارات لإعادة بناء مرفأ بيروت في إطار الجهود لحث ساسة البلاد على تشكيل حكومة قادرة على تفادي انهيار اقتصادي.
ووفقا لمصدرين دبلوماسيين مطلعين على الخطة، فإن ألمانيا وفرنسا تسعيان لقيادة مساعي إعادة الإعمار.
وقالا إن برلين ستطرح يوم السابع من أبريل اقتراحا وافق بنك الاستثمار الأوروبي على المساعدة في تمويله وسيتم بموجبه إخلاء المنطقة وإعادة بناء المنشآت.
وبحسب المصادر الدبلوماسية فإن المشروع الألماني سيتكلف مليارات الدولارات وسيحتاج لحكومة لبنانية جديدة تملك تفويضا للإصلاح أولا.
وكالات
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