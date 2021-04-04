أخبار اليمن : ابو راس يعزي القيادي المؤتمري أحمد النويرة

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ابو راس يعزي القيادي المؤتمري أحمد النويرة

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى القيادي المؤتمري الشيخ احمد احمد محسن النويرة، عضو اللجنة العامة، عضو مجلس النواب واخوانه وكافة آل النويرة، وذلك في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدته الفاضله. ابو راس يعزي القيادي المؤتمري أحمد النويرةبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى القيادي المؤتمري الشيخ احمد احمد محسن النويرة، عضو اللجنة العامة، عضو مجلس النواب واخوانه وكافة آل النويرة، وذلك في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدته الفاضله. وعبر رئيس المؤتمر باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء المؤتمر الشعبي العام عن احر التعازي واصدق المواساة بهذا المصاب. سائلاً المولى الكريم الرحيم سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون".



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