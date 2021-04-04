مشروع بيريز الجديد.. ريال مدريد يخطط لـ"صفقات نارية"

يستهدف رئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز تدعيم صفوف الملكي في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بضم صفقات (المشروع الجديد)، الذي يحلم به جمهور الميرنغي للموسم الكروي الجديد، وفقا لما ذكرته تقارير الصحافة الإسبانية.

صحيفة "سبورت" الإسبانية ذكرت في تقرير سابق لها، أن النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، والمدافع النمساوي ديفيد ألابا قلب دفاع بايرن ميونيخ الألماني على رأس أولويات فلورنتينو بيريز لميركاتو ريال مدريد في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

ويقول ‏جوسيب بيدريرول الإعلامي الإسباني عبر برنامج (الشيرينغيتو) بشأن مشروع فلورنتينو بيريز: "ستكون هناك قنبلة في سوق انتقالات هذا الصيف لريال مدريد وأنا متأكد بأنّ هالاند أو مبابي سيأتي أحدهما إلى ريال مدريد".

صفقات ريال مدريد

وبشكل عام تحدثت تقارير صحفية إسبانية عن خطط فلورنتينو بيريز لضم كيليان مبابي لاعب باريس سان جرمان الفرنسي، والنرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، بالإضافة إلى الصفقة النمساوية المجانية ديفيد آلابا لاعب بايرن ميونيخ في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت التقارير أنه حال فشل فلورنتينو بيريز في ضم أحد الثنائي مبابي وهالاند سيلجأ رئيس القلعة البيضاء للتعاقد مع النجم الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

ماذا يحتاج ريال مدريد في الموسم الجديد ؟

ويبحث موقع "دوت الخليج" احتياجات الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، في الموسم الجديد عبر خلال تحليل خاص من هيثم فاروق المحلل الفني البارز.

يقول هيثم فاروق: "ريال مدريد لم يقم بأي صفقات هذا الموسم، بسبب أزمة كورونا وأيضا توسعة سانتياغو برنابيو، كما أن صفقات الفريق الأخيرة لم تكن ناجحة، مثل إيدين هازارد حيث دفع النادي أموالا طائلة ولكن لم يستفد منه ونفس الشيء لوكا يوفيتش المهاجم الكرواتي".

ويتابع فاروق: "أعتقد أن ريال مدريد سيكون حذرًا جدا في سوق الانتقالات، لأن اختيارات ريال مدريد تكون دقيقة كما أن المبالغ التي يدفعها النادي في الصفقات ليست هينة، وأرى أن أسعار اللاعبين في الفترة الأخيرة أصبحت مبالغا فيها ومع الأزمة المالية أعتقد أن انتدابات ريال مدريد ستكون في أضيق الحدود".

وبشأن احتياجات ريال مدريد في الموسم الجديد يوضح المحلل الرياضي: "ريال مدريد يحتاج تدعيما في الجانب الدفاعي، ومع أنباء رحيل لوكاس فاسكيز وإصابات كارفخال، أعتقد أن الفريق يحتاج ظهير أيمن، ونفس الشيء بالنسبة لراموس الذي كثرت إصاباته في الفترة الأخيرة لذا فالفريق يحتاج إلى قلب دفاع مميز جدا".

ويعلق المحلل الفني على صفقة ديفيد آلابا المحتملة في ريال مدريد: "انتداب رائع لأنه لاعب متعدد المراكز، يلعب في قلب الدفاع ويلعب على الطرف وأيضا يجيد في منتصف الملعب".

ويردف فاروق حديثه بشأن صفقات الميرنغي: "الفريق يحتاج إلى تدعيم في الشق الأمامي، فالاعتماد طوال الموسم الجاري كان على بنزيمة، وأحيانا فينسيوس وأحيانا رودريغو، كما أن مستوى إيسكو وأسينسيو مستواهما مذبذب في الفترة الأخيرة، وأعتقد أن الأفضل كيليان مبابي".

وبشأن صفقة كيليان مبابي المحتملة في ريال مدريد يعلق هيثم فاروق: "مبابي يحصل على مبلغ خيالي في باريس سان جرمان، ولا أدري إذا ما كان ريال مدريد سيوافق على دفع راتبه هذا أم لا، كما أن الضرائب في إسبانيا 50 بالمئة، كل هذه العوامل توحي لي بأن ريال مدريد لن يدخل سوق الانتقالات بقلب قوي".

ويتم فاروق تحليلاته الخاصة عبر "دوت الخليج" : "بشكل عام أرى أن ريال مدريد يحتاج إلى تدعيم صفوف الفريق في مراكز الظهير الأيمن وقلب الدفاع والمهاجم الصريح".