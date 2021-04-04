مقتل وإصابة 13 فى انفجار سيارة مفخخة بكابول

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية، عن المتحدث باسم شرطة كابول، فردوس فارامارز قوله، إن مسلحين فجروا مركبة مفخخة فى حى بانجا شينار فى المنطقة.

ولم يدلى المتحدث بمزيد من التفاصيل، لكنه قال إنه سيتم إطلاع وسائل الإعلام على مزيد من المعلومات حول الحادث فى وقت لاحق.

ومع ذلك، صرح مسؤول أمنى آخر، طلب عدم ذكر اسمه، بأن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 10 آخرون فى الحادث، وقال إن جميع الضحايا من المدنيين، وفقا لما نقلته عنه الوكالة.

يأتى ذلك فى أعقاب مقتل أحد أفراد الجيش الوطنى الأفغانى وإصابة ثلاثة آخرين فى انفجار عبوة ناسفة فى منطقة باجمان صباح اليوم.

ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجومين حتى الآن.