عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى.. والاحتلال الإسرائيلى يستهدف الصيادين 

جدة - نرمين السيد - وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن الاقتحامات جرت بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى، حيث سمحت للمستوطنين بالتجول بشكل استفزازى داخل باحات المسجد.

وفى سياق متصل، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلى مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة وأراضى المزارعين شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بوابل من الرصاص.

وأشارت الوكالة إلى أن زوارق الاحتلال أطلقت الرصاص وفتحت خراطيم المياه على مراكب الصيادين، وهى على بعد 3 أميال بحرية قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وألحقت أضرارا بمركب صيد دون أن يبلغ عن وقوع إصابات فى صفوف الصيادين الذين اضطروا للخروج من البحر.

كما أطلقت أبراج المراقبة العسكرية وآليات الاحتلال على الشريط الحدودى شرق خان يونس النار على المزارعين شرق منطقة القرارة شمال شرق المدينة، وأرغمتهم على ترك المكان.