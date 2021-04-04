دوت الخليج :- قال نائب رئيس الوزراء - وزير الخارجية ايمن الصفدي انه جرى اعتقال 14 إلى 16 شخصا بالاضافة الى باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد في إطار التحقيقات التي تمت بجهد أردني خالص ، موضحا أن "المسار القانوني سيأخذ مجراه".
واضاف الصفدي ان الأجهزة الأمنية رفعت توصيتها إلى الملك عبدالله الثاني بإحالة هذه النشاطات لمحكمة أمن الدولة والملك فضّل بداية الحديث مع الأمير حمزة في الإطار الضيق .
واشار الصفدي ان أمن الأردن يتقدم على أي اعتبار والتحقيقات ما تزال مستمرة وسيتم التعامل معها وفقاً للمسار القانوني .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاردن : اعتقال بين 14 إلى 16 شخصا في إطار التحقيقات التي تمت بجهد أردني خالص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.