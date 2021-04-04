إنطلاق محادثات سد النهضة بحضور وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا

جدة - نرمين السيد - أفادت شبكة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الأحد، بانطلاق محادثات سد النهضة فى كينشاسا بجمهورية الكونغو، بحوض وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا.





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