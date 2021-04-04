رئيس الكونغو: نسعى لحل نهائى فى قضية سد النهضة

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الكنغو ورئيس الاتحاد الإفريقى فليكس تشيسكيدى، إن مفاوضات سد النهضة واستمرارها يمكن أن يخرج المفاوضات من الفرضية إلى أن تكون موجودة وجهًا لوجه، مؤكدًا أنها مرحلة هامة وحدث كبير يتكون عنه قرارات مهمة.





وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، أضاف خلال مؤتمر صحفى، مساء الأحد، أن التغير بالمفاوضات سيحدث حال وجود اتفاق بين الجميع، ووجود إرادة وشجاعة للدول من أجل تجاوز الأزمة، موضحًا أن الاتحاد الإفريقى يحدد هدفا لإطلاق ديناميكية جديدة وتعزيزها بوضع خارطة طريق محددة الأهداف والمدى وأماكن الاجتماعات. وأشار إلى أن اجتماعات اليوم توفر الفرصة لعرض والتدقيق فى العروض التقنية والقضائية حتى الوصول لحل نهائى فى قضية سد النهضة، متابعًا: "لنفتح صفحة جديدة فى تاريخ تعاون الدول الشقيقة ولا بد العمل بينها لتعزيز السلام فى القارة".

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