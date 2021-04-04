الاتحاد الأوروبى : عودة سفيرنا لدى ليبيا نهاية الشهر الجارى

جدة - نرمين السيد - نقلت قناة "العربية"، مساء اليوم الأحد، عن الاتحاد الأوروبى، قوله إن قادة أوروبيون سيزورون ليبيا قريبا، مشيرا إلى عودة سفير الاتحاد الأوروبى إلى ليبيا نهاية الشهر الجارى.





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