الهند: العثور على 22 جثمانا لأفراد من الشرطة بعد اشتباكات مع الماوية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة الهندية العثور على 22 جثمانا لأفراد من قوات الشرطة والقوات شبه العسكرية، الذين لقوا حتفهم خلال اشتباكات مع متمردى الماوية فى غابة بولاية (تشهاتيسجاره) الواقعة شرقى البلاد.





وذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية، اليوم الأحد، أنه وقع تبادل لإطلاق النار بين الجانبين أمس السبت وعُثر على 5 جثامين لجنود، كما تم العثور اليوم على 17 جثامنا، فضلا عن إصابة أكثر من 30 جنديا جراء الاشتباكات، التى اندلعت على الحدود بين منطقتى (بيجابور - سوكما) التابعتين للولاية بمشاركة ما لا يقل عن 400 متمرد فى الهجوم.

وقال وزير الداخلية الهندى أميت شاه، الذى اختصر حملته الانتخابية فى ولاية أسام وعاد إلى دلهى، "فيما يتعلق بالأرقام، تكبد الجانبان خسائر ولا يمكن التأكد من عدد الضحايا على الفور"، متعهدا بالرد المناسب فى الوقت المناسب.

جدير بالذكر أن "الماوية" هى حركة تمردية بدأت فى عام 1967 فى الولايات التى تقع وسط وشمال الهند، للمطالبة بمزيد من فرص العمل والحق فى الأراضى والثروة الناشئة عن الموارد الطبيعية التى تعود للمجتمعات الفقيرة بالبلاد.