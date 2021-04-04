وذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية، اليوم الأحد، أنه وقع تبادل لإطلاق النار بين الجانبين أمس السبت وعُثر على 5 جثامين لجنود، كما تم العثور اليوم على 17 جثامنا، فضلا عن إصابة أكثر من 30 جنديا جراء الاشتباكات، التى اندلعت على الحدود بين منطقتى (بيجابور - سوكما) التابعتين للولاية بمشاركة ما لا يقل عن 400 متمرد فى الهجوم.
وقال وزير الداخلية الهندى أميت شاه، الذى اختصر حملته الانتخابية فى ولاية أسام وعاد إلى دلهى، "فيما يتعلق بالأرقام، تكبد الجانبان خسائر ولا يمكن التأكد من عدد الضحايا على الفور"، متعهدا بالرد المناسب فى الوقت المناسب.
جدير بالذكر أن "الماوية" هى حركة تمردية بدأت فى عام 1967 فى الولايات التى تقع وسط وشمال الهند، للمطالبة بمزيد من فرص العمل والحق فى الأراضى والثروة الناشئة عن الموارد الطبيعية التى تعود للمجتمعات الفقيرة بالبلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهند: العثور على 22 جثمانا لأفراد من الشرطة بعد اشتباكات مع الماوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.