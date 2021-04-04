روسيا تسمح لطلاب 6 دول أجنبية بينها سوريا بالعودة لمواصلة الدراسة 

أصدرت الحكومة الروسية، اليوم الأحد، موافقة رسمية للطلاب من 6 دول أجنبية تعتبر الأوضاع الوبائية فيها مناسبة، بينها سوريا، بالعودة إلى روسيا لمواصلة الدراسة.

وذكرت وزارة التعليم الروسية، في بيان، أن الحكومة صادقت يوم 31 مارس على السماح بعودة الطلاب من فنزويلا وألمانيا وسوريا وطاجيكستان وأوزبكستان وسريلانكا إلى روسيا لمواصلة الدراسة.

وتشمل قائمة الدول التي سمحت السلطات الروسية لطلابها بالعودة 31 بلدا، حيث سبق أن صدر قرار مماثل بشأن كل من مصر وقطر والإمارات وأبخازيا وأذربيجان وأرمينيا وبيلاروس وفيتنام واليونان والهند وكازاخستان وقرغيزستان وكوبا وجمهورية مالديف وجزر سيشال وصربيا وسنغافورا وتنزانيا وتركيا وفنلندا وسويسرا وإثيوبيا وكوريا الجنوبية وأوسيتيا الجنوبية واليابان.

وتنص قواعد الدخول إلى روسيا، التي تم تطبيقها في ظل جائحة فيروس كورونا، على أن الطلاب الأجانب يجب عليهم إبلاغ المعاهد والجامعات التي يتعلمون فيها قبل 10 أيام من عبور الحدود الروسية ليحصلوا على الإرشادات الضرورية.

ويتعين عليهم عرض نتائج سلبية لفحص خاص بالفيروس عن طريق "PCR" تم إجراؤه قبل 3 أيام كحد أقصى من الدخول إلى روسيا، كما يجب عليهم الخضوع لفحص جديد خلال 3 أيام بعد الوصول إلى البلاد.