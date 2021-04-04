الاردن : لا صحة لما يتداول حول اعتقال قادة عسكريين

دوت الخليج :- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي الأحد انه لا صحة لما يتداول حول اعتقال قادة عسكريين في العملية الامنية التي جرت امس .
واضاف الصفدي ان محيطون بالأمير حمزة كانوا يتواصلون مع جهات تصنف نفسها معارضة خارجية .
واشار الصفدي ان "التحقيقات ما تزال مستمرة وسيتم التعامل معها وفقاً للمسار القانوني وسيتم أيضا التعامل مع التحقيق بشفافية ووضوح" .
وبين الصفدي ان سمو الأمير حمزة قام ببث رسالتين مسجلتين باللغتين العربية والإنجليزية في محاولة أخرى لتشويه الحقائق ولاستثارة التعاطف المحلي والأجنبي .
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