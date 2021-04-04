أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يواسي آل معياد

رئيس المؤتمر يواسي آل معياد
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة القيادي المؤتمري نبيل محمد محمد معياد، رئيس اللجنة الفنية بالدائرة الثامنة، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع،وكان له دور بارز في العمل التنظيمي بامانة العاصمة.
وفي برقية العزاء التي بعثها إلى والد الفقيد الشيخ / علي محمد معياد وكافة ٱل معياد بأمانة العاصمه، عبر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن عظيم مواساته وصادق تعازيه في هذا المصاب الجلل.
سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".
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