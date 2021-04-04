أخبار اليمن : استعدوا للساعات القادمة.. فلكي يمني يحذر

استعدوا للساعات القادمة.. فلكي يمني يحذر
كشف الفلكي عدنان الشوافي عن حالة جوية خطيرة خلال الساعات القادمة، وتفاصيل طقس اليمن حتى الجمعة المقبلة.
وقال الفلكي الشوافي، يبدا تاثير موجة غبار على اليمن فجر الأحد من الصحاري الشرقية في المهرة وحضرموت وخلال الساعات القادمة، مؤكداً أن تؤثر موجة الغبار بدرجة رئيسية على الهضاب الشرقية والصحاري في المهرة وحضرموت وشبوة والجوف ومارب وصعدة ثم تصل الى بعض المناطق من الهضاب الوسطى والمرتفعات الغربية.
وحذر الفلكي اليمني المواطنين من تاثيرات الغبار على الصحة خصوصاً على مرضى الجهاز التنفسي، وكذا سائقي المركبات من إنخفاض الرؤية الأفقية بسبب الغبار.
وتوقع الشوافي أن تنشط الرياح على باب المندب وسواحل لحج وتعز وجنوب الحديدة من بعد منتصف هذا الإسبوع، وقد تكون مثيرة للغبار والاتربة.. مشيراً إلى أن حالة البحر في باب المندب بين معتدل الى مضطرب الموج.
وبالنسبة للأمطار وصفها "الشوافي" على مستوى اليمن إسبوع شبه جاف مشيرا الى توقعات هطول بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة على أجزاء بسيطة من المرتفعات الجبلية الغربية والمناطق المحاذية (الهطول المتوقع محدود وليس على نطاق واسع).
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